Libico di 50 anni aggredisce agente di guardia: arrestato

Un cinquantenne libico è stato arrestato l’alteo ieri alle 12 dalla polizia mentre stava molestando, con lancio di una bottiglia, la poliziotta di guardia alla prefettura in piazza del Popolo. Le manette sono scattate successivamente, quando è stato portato in Questura per l’identificazione. Gli agenti hanno scoperto che sull’uomo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare per reati di varia natura. Il 50enne aveva così cumulato una sentenza di 6 mesi di carcere che deve scontare.

Non ha saputo o voluto spiegare il motivo che lo aveva spinto ad aggredire verbalmente e poi anche fisicamente l’agente di guardia alla Prefettura che, al momento della molestia, aveva visto cadere a terra il cellulare dell’uomo. Rapidamente, l’agente l’aveva raccolto per consegnarlo ai colleghi arrivati per bloccare il malvivente.