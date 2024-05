Libro su Federico e il suo occhio

Ci fu un’epoca in cui Federico da Montefeltro non doveva essere ritratto sempre da sinistra. Pochi conoscono il signore di Urbino prima del 1451, quando perse un occhio in una giostra. E ‘La giostra di Federico’, ultimo libro di Umberto Piersanti, Affinità Elettive editore, da ieri in vendita nelle librerie di Urbino, è stato presentato nella sede di Urbino Capoluogo, che ha propiziato la sua realizzazione e inserita nella collana ‘Quaderni di Atena’. "Con questo libro, che si inserisce in una serie di successo che Urbino Capoluogo dedica ai Montefeltro – ha detto Giorgio Londei – Piersanti si conferma, oltre che un grande poeta, anche un grande scrittore, in una città che ha visto Carlo Bo e Paolo Volponi elevarla sulle vette più alte della cultura europea".

Nel romanzo si respira l’aria di quel momento: "L’episodio del ferimento di Federico – ha detto Piersanti – mi ha sempre coinvolto: il conte avrebbe potuto benissimo stare in tribuna, eppure partecipò alla giostra coi rischi del caso. Si batté con Guidangelo de’ Ranieri, il migliore dei cavalieri, davanti ai suoi sudditi. Ho inserito vari personaggi, alcuni veri, altri immaginari, per un affresco del Rinascimento alla mia maniera che ha il culmine nel torneo in cui il profilo del futuro duca diventerà l’icona che ancora oggi tutti riconosciamo a prima vista".

Gio. Vol.