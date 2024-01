Lilli: "K Sport, prestazione di grande livello"

In Eccellenza la terza giornata del girone di ritorno ha portato tre punti alla K Sport Montecchio Gallo, uno all’Urbania (in trasferta) e uno all’Urbino (in casa). Nel contempo la Civitanovese ha battuto in trasferta il Chiesanuova e ha sorpassato quest’ultimi posizionandosi con 3 punti di vantaggio sul trono della classifica generale. Al terzo posto (a meno 4 dalla capolista) il trio K Sport, Montefano, Montegranaro, in quarta piazza (a meno 5) l’Urbino. Graduatoria in alto molto corta, con 10 squadre raggruppate nella forbice di 8 punti. In basso quattro squadre sono in sofferenza. Ultima l’Azzurra Colli che comunque dà segni di reazione (pareggio a Urbino). Simone Lilli, allenatore della K Sport Montecchio Gallo vincitrice del confronto con la Jesina, il giorno dopo così commenta: "I ragazzi hanno disputato una prestazione di spessore e di grande attenzione. Non era per niente semplice affrontare questa Jesina che ha dimostrato in questi mesi il suo valore. La squadra ha saputo capire le situazioni di gioco al meglio, soffrendo quando la partita lo richiedeva colpendo al momento giusto. Adesso godiamoci questi tre punti e poi ci dobbiamo preparare al meglio per domenica perché affronteremo il Montefano, una squadra forte sotto tutti i punti di vista".

Il pareggio casalingo dell’Urbino è commentato dal presidente Marco Lucarini: "Partita difficile da digerire, c’è molta delusione non tanto per il pareggio, ma per come si era messa la partita e mi spiace per i nostri tifosi che erano davvero tanti e che da tanto troppo tempo non esultano per 3 punti che ci meritiamo, per fare campionati di vertice non puoi permetterti gli errori che abbiamo commesso noi nella partita di domenica quando eravamo in vantaggio di 2 -0 su un Colli in molta difficoltà. Ma domenica abbiamo un derby a cui pensare e non c’è occasione migliore per dimenticare la delusione di questa partita". Il derby sarà Urbania-Urbino. L’Urbania ha riportato un buon punto da Macerata. "La partita nel primo tempo è stata bloccata in equilibrio a parte l’episodio del rigore: siamo andati in svantaggio poi nella ripresa siamo riusciti a rimanere compatti e a trovare il pari con una bella azione e un bel goal di Dal Compare poi nel finale abbiamo rischiato di vincerla con una bella ripartenza di Cantucci".

La squadra della settimana. 1) Scartozzi (Azzurra Colli), 2) Sabatini (Sangiustese), 3) Monaco (Montefano), 4) Borgese (Osimana), 5) Da Compare (Urbania), 6) Zaffagnini (Motegranaro), 7) Buonavoglia (Civitanovese), 8) Dominici E. (K Sport Montecchio Gallo), 9) Minnozzi (Maceratese), 10) Borrelli (Tolentino), 11)Montesi (Urbino). All. Simone Lilli (K Sport Montecchio Gallo). Arbitro El Mouhsini di Pesaro (Montefano- Sangiustese).

Amedeo Pisciolini