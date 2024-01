L’imprenditrice Stella Scarpa si prenderà cura dei vip a Sanremo

Stella Scarpa, rinomata beauty personal trainer e imprenditrice pesarese di successo sarà uno degli sponsor del prestigioso format “Il Salotto delle Celebrità“, che accompagnerà le serate del Festival di Sanremo in programma il prossimo febbraio.

L’evento, che si svolge durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, vedrà Stella Scarpa debuttare come unica referente dell’Aesthetic Medical Room, un’iniziativa innovativa e di grande rilievo. La sua partecipazione come sponsor ufficiale è un vero e proprio sigillo di qualità, poiché rappresenta una fusione tra la tradizione dell’eccellenza italiana e l’innovazione tecnologica, elementi fondamentali nella filosofia di Stella. La Aesthetic Medical Room, situata all’interno de “il Salotto delle Celebrità“, è dedicata alla preparazione estetica delle celebrity e degli ospiti del festival. Stella Scarpa, con la sua esperienza e professionalità, ed il suo team, è stata scelta per coordinare e gestire questo spazio dove porterà con sé Hormone Formula Technology, tecnologia sviluppata per il settore del ringiovanimento e della tonificazione di viso e corpo.

A questa imprenditrice che opera a Pesaro vanno le congratulazioni di Confcommercio e Terziario Donna Marche Nord a cui Stella Scarpa è associata da sempre: "Sicuri che saprà tenere alto il nome di Pesaro e di tutta l’imprenditoria femminile. Sei un grande orgoglio Stella", è stato detto nel corso di un incontro di presentazione della su avventura sanremese da Trufelli e Caimi.

l. d.