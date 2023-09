L’inviato delle Iene racconterà la Fondazione di Comunità

Dal salotto delle Iene a Fano per incontrare e raccontare al suo pubblico, la Fondazione di Comunità. Sarà Alessandro Onnis (foto), l’inviato della nota trasmissione tv, infatti a raccontare ai fanesi i progetti passati e futuri della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano, l’organizzazione non profit che da qualche anno s’impegna a migliorare la qualità di vita delle persone che abitano il nostro territorio, ponendosi come intermediario di rete, nella raccolta e ridistribuzione mirata di fondi dedicati a progetti di varia natura (persona, ambiente, cultura e impresa).

L’appuntamento è per sabato 9 settembre dalle ore 18:30 alla Rocca Malatestiana di Fano, dove è previsto un momento di incontro e confronto sotto i tigli che si concluderà co un apericena comunitario alle 20 e dalle 21:30 "Amici In Rocca", l’appuntamento del "SalottOnnis" condotto da Alessandro Onnis (inviato delle Iene) e con ospiti Sandro Cappai, Yoko Yamada e Edoardo Confuorto, direttamente da "Comedy Central".

Proprio ieri Alessandro Onnis, in un messaggio lanciato sui social, ha voluto sottolineare il valore di questa iniziativa anche sul piano sociale, sottolineando al suo pubblico che "partecipare a questa serata vi fa bene, e vi permette di fare bene", perché gli organizzatori di RTI Fano Rocca Malatestiana, formato da Opera Onlus, Coop Culture e Nuovi Orizzonti Coop. finalizzeranno parte dell’incasso della serata a favore della Fondazione di Comunità fano-Flaminia-Cesano per sostenere il progetto "Edu-For", un fondo che permette l’accesso ai percorsi educativi. I biglietti dello spettacolo si possono acquistare su vivaticket oppure il giorno stesso all’ingresso della Rocca Malatestiana.

ti.pe.