Lirica, il concorso Tebaldi

C’è ancora tempo fino al 15 febbraio 2024 per iscriversi alla prima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Tebaldi-Gigli-Corelli“, la nuova iniziativa a promozione della lirica delle Marche in programma da martedì 12 a domenica 17 marzo inserita nel cartellone di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024.

Il bando è aperto a cantanti lirici di ogni nazionalità. Possono partecipare tutti i candidati uomini che, alla data di scadenza dell’iscrizione, non abbiano compiuto il 36° anno di età, e tutte le candidate donne che, alla data di scadenza dell’iscrizione, non abbiano compiuto il 32° anno di età. La giurìa del concorso sarà composta dalle maggiori personalità rappresentanti i più importanti enti lirici marchigiani: il M° Ernesto Palacio, Sovrintendente del Rossini Opera Festival, il M° Alessio Vlad, Direttore artistico della Fondazione Rete Lirica delle Marche; il M° Vincenzo de Vivo, Direttore artistico della Fondazione Teatro delle Muse, il M° Paolo Gavazzeni, Direttore artistico dell’Associazione Arena Sferisterio, il M° Riccardo Serenelli, Direttore artistico Associazione VillaInCanto - Gigli Opera Festival, il M° Cristian Carrara, Direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini ed il prof Ludovico Bramanti, docente del Conservatorio Rossini. L’autorevole gruppo sarà presieduto dal Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer.

Al termine del concorso, domenica 17 marzo 2024 alle ore 21, i vincitori si esibiranno accompagnati dalla FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana in un concerto finale a ingresso libero nella splendida cornice del Teatro Rossini di Pesaro. Per partecipare al concorso, ciascun candidato dovrà inviare la richiesta di iscrizione entro il 26 febbraio 2024 alla segreteria del Consorzio Marche Spettacolo, all’indirizzo segreteria@marchespettacolo.it, allegando due video recenti che mostrino l’esecuzione di due arie d’opera, in tonalità originale, differenti per autore (senza limitazioni di repertorio) e per lingua.

l. d.