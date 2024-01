L’Italservice espugna Avellino e va avanti in Coppa

Sandro Abate

4

Italservice Pesaro

6

(2-1 p.t.)

SANDRO ABATE: Vitiello, Gui, Di Luccio, Avellino, Arillo, Zampetti, Dello Russo, Ugherani, Wilde, Joselito, Venezia, Mazzei. All. Basile.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Belloni, De Oliveira, Schiochet, Vavà, Pires, Juan Fran, Miguelin, Mohabz, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti.

Marcatori: 13’14’’ p.t. Arillo (SA), 13’33’’ Miguelin (P), 13’44’’ Wilde (SA), 2’54’’ s.t. Miguelin (P), 4’ Schiochet (P), 8’ Tonidandel (P), 9’56’’ Schiochet (P), 16’35’’ De Oliveira (P), 16’55’’ Joselito (SA), 18’48’’ Avellino (SA).

Ammoniti: Di Luccio (SA), Gui (SA), Avellino (SA).

Arbitri: Antonio Dimundo (Molfetta), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Nicola Acquafredda (Molfetta).

L’Italservice espugna il campo del Sandro Abate e si qualifica alla seconda fase di Coppa Italia. Il 20 febbraio sfiderà nei quarti di finale, sempre in trasferta, l’Olimpus Roma che ha strapazzato l’Olimpus Verona, battendola per 10-1. Pesaro in Campania ha conquistato il passaggio di turno in rimonta. Infatti il primo tempo si è chiuso con i locali avanti di due reti. Ad aprire le danze Arillo. Il pareggio dei biancorossi arriva con Miguelin dopo 10 secondi. Ma a rovinare la festa ai pesaresi ci si mette Wilde, uno dei migliori in campo tra i padroni di casa. Si va all’intervallo dunque con i lupi avanti 2-1.

Nella ripresa il team della presidente Simona Marinelli cambia faccia. Alza il ritmo, Avellino invece cala e arranca, subendo la pressione, anche psicologica, degli ospiti. Uno dei protagonisti dei marchigiani è Putano che tra i due pali risponde presente. La riscossa dei rossiniani è suonata ancora una volta da Miguelin che firma la doppietta al 17’ della seconda frazione. E’ una bomba, deviata, che l’estremo difensore del Sandro Abate non può bloccare. E’ 2-2. Il sorpasso dell’Italservice porta la firma di Murilo Schiochet che dopo un minuto dal pareggio, in transizione, porta i suoi compagni con il muso avanti (2-3). A questo punto Avellino va in tilt. Pesaro no. Anzi aggredisce ancora di più e con Tonidandel vola (2-4). Il quinto sigillo del gruppo di mister Scarpitti è una trasformazione ancora di Murilo. A 10’ dal termine i campani provano tutto con il portiere di movimento, ma a porta vuota De Oliveira segna il 2-6. Al 37’ Joselito accorcia (3-6) e al 38’ Lucio Avellino dalla distanza sorprende Putano (4-6). Ma ormai non c’è più tempo e l’Italservice prosegue il suo cammino di coppa, il Sandro Abate è eliminato.

Beatrice Terenzi