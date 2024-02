L’Italservice travolge Ciampino: balzo verso i playoff

Tre punti in più verso la zona playoff. L’Italservice travolge Ciampino con un festival di gol. Al PalaMegabox la partita è durata solo due minuti e mezzo. Poi Pesaro ha messo il turbo e per gli avversari che navigavano già in cattive acque è stato buio profondo. Ad aprire le marcature è Barichello, seguito da Caruso e dal talento marocchino Mohabz. Il primo tempo si chiude con i biancorossi lontanissimi (5-0). Bis di Caruso e Mohabz Ed ecco che nella ripresa sul 6-0 di Juan Fran mister Scarpitti butta nella mischia due ragazzi del vivaio, D’Ambrosio e Berkane, entrambi classe 2003. E proprio D’Ambrosio segna la rete del 7-0. Boato del pubblico per lo più composto dai ragazzini del settore giovanile della società. Gli ospiti accorciano le distanze con Fatiguso e Palmegiani, ma sono solo fuochi di paglia. La partita è saldamente nelle mani del team della presidente Simona Marinelli.

"Il sogno di ogni bambino è poter un giorno giocare in prima squadra – dice il direttore generale Nicola Munzi –, oggi è accaduto a due di loro. Il nostro club ha come obiettivo fare crescere i giovani per magari portarli a vetrine come queste". Venerdì si torna in campo. L’Italservice alle 20,30 è impegnata in trasferta contro la pari grado Sala Consilina.

Tutti i risultati del turno infrasettimanale, valido per la 22ª giornata: Olimpus Roma-Olimpia Verona 6-4, Active Network-Ecocity Genzano 1-6, Meta Catania-L84 4-4, Italservice Pesaro-Ciampino Futsal 9-2, Came Treviso-Fortitudo Pomezia 2-3, Saviatesta Mantova-Pirossigeno Cosenza 4-2, Napoli Futsal-Sporting Sala Consilina 4-4, Feldi Eboli-Sandro Abate 2-2.

Classifica: Olimpus 55, Genzano 42, Napoli 40, L84 Torino 37, Eboli, Sandro Abate 36, Catania 35, Pesaro 33, Treviso 32, Sala Consilina, Pomezia 31, Active 26, Cosenza 22, Ciampino 18, Mantova 13, Verona 1.

Beatrice Terenzi