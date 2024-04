Litigio a squarcia gola, vicini chiamano il 112

La sera di Pasqua, sono partite chiamate al 112 per le urla che provenivano da un appartamento in zona Pantano, vicino al bar Zongo, abitato da extracomunitari. Forse qualcuno aveva bevuto troppo. I presenti stavano litigando in una lingua che nessuno conosceva ma sembrava che stessero venendo alle mani. Proprio degli avventori del bar, spaventati dal frastuono e soprattutto da ciò che poteva accadere, hanno chiamato le forze dell’ordine. All’arrivo delle pattuglie, gli agenti e i militari sono saliti in casa trovando un clima meno surriscaldato ed anzi di pieno ritorno alla normalità grazie anche all’intervento delle mogli che sono riuscite ad ottenere la calma. A quel punto, dopo aver proceduto al riconoscimento, le forze dell’ordine sono ripartite senza aver imposto misure o sanzioni per la mancanza di denunce o di conseguenze gravi dovute al litigio.