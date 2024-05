Lo sport dietro le quinte. Un poker partito da Pesaro e arrivato all’eccellenza

Non sono solo gli atleti a fare grande lo sport, spesso è proprio chi lavora nell’ombra a far sì che arrivino i risultati che poi esaltano gli spettatori. E Pesaro ne annovera parecchi di questi professionisti, sia in campo tecnico che dirigenziale. Il merito del dottor Piero Benelli (ex pentathleta, medico sportivo, della Vuelle e della Nazionale maschile di volley campione mondiale in carica) è quello di aver riunito un poker di alto livello che sabato 4 maggio, alle ore 17 a Palazzo Montani Antaldi, sarà protagonista della tavola rotonda "Lo sport dietro le quinte". Un incontro intrigante organizzato da Fisioclinics col patrocinio di Comune di Pesaro, Coni, Panathlon e Università di Urbino, in cui i protagonisti racconteranno luoghi comuni e retroscena dello sport. Attraverso le innovazioni, i cambiamenti e le contraddizioni del mondo sportivo, il pomeriggio si snoderà lungo un percorso tra i diversi modelli dello sport moderno, attraverso le esperienze di pesaresi che sono partiti da qui per raggiungere poi i massimi livelli.

All’incontro partecipano Gianluca Pascucci, dirigente e manager con esperienze in Nba (scouting ed executive degli Houston Rockets, New York Nets, Minnesota Timberwolves e Chicago Bulls) e prima ancora nel basket di serie A (gm e amministratore delegato dell’Olimpia Milano, dopo essere partito come assistente e poi diesse della Vuelle); Giorgio Ciaschini (ex calciatore e allenatore con esperienze nel calcio europeo come assistente di Carlo Ancelotti); Matteo Panichi (ex cestista e preparatore fisico di squadre professionistiche di livello, dall’Olimpia Milano alla Virtus Bologna oltre che della Nazionale di basket maschile) e Matteo Giunta (ex nuotatore, allenatore di nuoto con partecipazione alle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici), oltre allo stesso Piero Benelli.

Modera Sara Spadoni, ex atleta di nuoto sincronizzato, consulente di carriera per atleti e professionisti dello sport, docente al Politecnico di Milano, head of training Milano-Cortina 2026. Dopo il grande successo del primo incontro nel workspace di Della Chiara, con Novella Calligaris e Giulia Ghiretti, accompagnati dall’attore Jacopo Sorbini e dai dipinti di Gesine Arps che hanno raccontato il nuoto e la magica sensazione del muoversi in acqua, le aspettative sono alte. E c’è chi spera che la divina, al secolo Federica Pellegrini, venga ad accompagnare il suo Matteo: sarebbe una gran bella sorpresa.

Elisabetta Ferri