’Lo stato di salute della sanità’. Incontro con gli esperti a Mondavio

‘Lo stato di salute della sanità’. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata dal gruppo di riflessione politica, sociale ed economica ‘Fuoritempo’ di San Michele al Fiume per l’11 gennaio alle 21. E proprio a San Michele, nel territorio di Mondavio, è collocata la location dell’evento: la biblioteca comunale ‘Sebastiano Dominici’. Un incontro pubblico al quale interverrà come relatrice Vania Sciumbata, segretaria confederale Cgil Pesaro Urbino, che negli ultimi anni si è occupata principalmente di sanità. Da ‘Furitempo’, fornendo uno spunto sui contenuti della serata, si precisa: "Per risolvere le questioni locali é necessario agire a monte. Quali speranze abbiamo di trovare soluzioni se non si cambia il quadro normativo nazionale? Tutto ruota attorno al superamento del tetto di spesa del personale".

s.fr.