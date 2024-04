Locali comunali in dono all’Enpa, siglato l’accordo

L’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ha un presidio "accogliente e utile nel cuore della città". L’assessore Maria Rosa Conti, ha infatti consegnato alla sezione pesarese dell’associazione le chiavi dei locali comunali ai civici 221 e 223 di corso XI Settembre. "Felici di destinare uno spazio utile a organizzare e gestire le attività di volontariato della Onlus e idonea ad accogliere il pubblico interessato alla tutela degli animali" precisa Conti. Come previsto dall’accordo siglato a novembre, la realtà pesarese potrà usufruire degli spazi concessi in comodato gratuito per 5 anni. "Ringrazio Costanza Lucchino, presidente provinciale per l’impegno nella tutela degli animali. Impegno a cui rispondiamo con la consegna delle chiavi di questi spazi e con l’accordo che consente di stringere la collaborazione e ottimizzare le attività sul territorio. Il documento permette infatti di monitorare le diverse colonie presenti a Pesaro, salvaguardare i felini, incentivare la formazione ai volontari e sensibilizzare i cittadini. Non ultimo una più rapida risoluzione dei problemi legati alle colonie". La collaborazione con Enpa, "è un supporto anche per la gestione della colonia felina nell’area del carcere di Villa Fastiggi" conclude l’assessora.

l. d.