L’Orazione del Maestro Pierucci

La stagione sinfonica “La Musica attorno - Xanitalia Insieme per il territorio“ dell’Orchestra Sinfonica Rossini è giunta all’ultimo appuntamento: domani alle ore 21 (ingresso libero) nella chiesa di San Giovanni Battista sarà proposto in prima esecuzione assoluta l’oratorio “San Michele, Orazione per Maria e San Michele“, composto da padre Armando Pierucci.

Padre Armando Pierucci, frate francescano, marchigiano di nascita, si è diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica, musica corale e direzione di coro: è attivo come organista e direttore di cori, oltre che essere un compositore ed aver insegnato in Italia e a Gerusalemme. Proprio a Gerusalemme è stato organista titolare della Basilica del Santo Sepolcro dal 1988 al 2014 e nella Città Santa ha fondato da quasi trent’anni l’Istituto di Musica “Magnificat“, scuola che vuole essere luogo di dialogo e di pacifica convivenza fra insegnanti e allievi di diversa provenienza e credo religioso.

L’Orazione San Michele, composta per due voci soliste, coro e orchestra, è incentrata sul racconto dell’Apocalisse: al suo interno si trovano pagine più contemplative, come quelle dedicate ad invocazioni e litanie dei Santi, e momenti più agitati come il racconto della lotta contro il drago di San Michele. Non mancano passaggi virtuosistici, affidati soprattutto alle voci dei solisti per tradurre in musica il vortice dell’Apocalisse, e pagine di contemplazione, ad esempio quando vengono citate le “Lodi di Dio Altissimo“ di San Francesco d’Assisi.

Gli interpreti sono Anna Caterina Cornacchini, soprano, e Daniele Muratori Caputo, baritono, accompagnati dal coro San Carlo di Pesaro e dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Il ruolo di direttore e concertatore è affidato al Maestro Salvatore Francavilla, che del Coro San Carlo è direttore musicale stabile. Questa prima esecuzione assoluta ha destato l’interesse di critici e studiosi. Sono attese testate giornalistiche ed emittenti televisive che giungeranno a Pesaro anche dall’estero per ascoltare dal vivo la più recente creazione di padre Pierucci.

