Loreto a Perugia. Pisaurum in casa. Bramante a Roma

Domenica alle 18 si gioca la quarta e ultima giornata della seconda parte del campionato di serie B Interregionale.

QUI LORETO. Nei play In Gold: "Si va a Perugia contro l’ultima della classifica – avvisa coach Foglietti -, loro non hanno nulla da perdere, però è un campo caldo, è una squadra che ha messo in difficoltà tutti gli avversari. Noi dobbiamo solo vincere per continuare a sperare nelle prime quattro posizioni, anche se dipenderà anche dai risultati delle altre concorrenti".

QUI BRAMANTE. "E’ l’ultimo turno del play in Gold saremo impegnati a Roma contro Fiumicino – avvisa coach Nicolini -. Sarà una giornata decisiva per la definizione della griglia playoff considerato che dal 1° al 5° posto tutto è ancora possibile. Noi dobbiamo fare bene soprattutto sotto il punto di vista della prestazione dopo le ultime due partite piuttosto opache. La vittoria ci garantirebbe un posto nelle prime quattro ed il fattore campo a favore nel primo turno di playoff".

QUI PISAURUM. Nei play In Silver: "Al PalaMegabox arriva Cagliari – dice coach Surico -, ci teniamo a vincere per suggellare questa bella e sofferta salvezza raggiunta da tempo. Per noi è l’ultimo match di quest’anno".

Beatrice Terenzi