Loreto, una vittoria ok in chiave seconda fase

Loreto 75 Porto Recanati 61

LORETO: Delfino 12, Cevolini 10, Arduini, Battisti, Cipriani 15, Mattioli, Ballotta, Tognacci 9, Aglio 12, Broglia 4 (foto), Gulini 13, Jareci. All. Ceccarelli

PORTO RECANATI: Mancini 15, Bora, Gamazo 14, Rapini 6, Caverni 11, Redolf, Cicconi Massi 2, Montanari 4, Ciribeni 9, Filippetti ne. All. Coen

Parziali: 15-11, 17-16, 22-17, 21-17. Progressivi: 15-11, 32-27, 54-44, 75-61. Usciti per 5 falli: Broglia (Pesaro); Gamazo (Porto Recanati).

Importante vittoria in chiave seconda fase per l’Italservice Loreto. Tra le fila dei locali spicca il solito Delfino (12 punti), faro di un gruppo solido e ben strutturato. In doppia cifra anche Cevolini (10), Cipriani (15), Aglio (12), Gulini (13). Un referto che esprime tutte le potenzialità di una formazione che punta in alto, ma sempre consapevole delle qualità degli avversari e la complessità di una serie non facile da vivere. I gialloblu sono diligenti in difesa, facendo attenzione a ogni particolare e la fluidità in attacco ne beneficia notevolmente. L’Italservice, senza forzare, riesce a prendere un buon margine grazie a un ispirato Cevolini, ben coadiuvato da Cipriani, Tognacci e Gulini. Dopo 30 minuti, i pesaresi conducono di dieci lunghezze. L’inerzia ora è in mano ai padroni di casa, che continuano a spingere sull’acceleratore per chiudere al più presto i conti.

b. t.