Love, l’esordio è convincente. McDuffie top nei rimbalzi

McDuffie 6,5 Alcune azioni di grande efficacia anche in momenti delicati del match, con Pistoia che risaliva. Soprattutto ancora una volta il miglior rimbalzista della formazione di Sacchetti con 9 palle recuperate sotto i tabelloni. Chiude Mcduffie con 5 su 10 da sotto e 0 su 2 dalla distanza.

Bluiett 5,5 Una partita un po’ più tonica rispetto a quello che ha fatto vedere nel corso del campionato. Anche buoni falli spesi, ma questa volta il tiro non gli è venuto in soccorso: chiude con 2 su 5 da sotto e 1 su 4 da fuori. In campo tanto 24 minuti.

Visconti 6 Entra in campo e piazza subito due bombe in un momento in cui i biancorossi sembravano gli Harlem: andava tutto bene. Molto buono invece un tap-in su un tiro sbagliato di Love a partita calda. Comunque bene in campo. Chiude Visconti con 1 su 1 da sotto e con 2 su 4 da fuori.

Foreman 6 Partita macchiata da una penetrazione finita male negli ultimi cento secondi di gara. Una forzatura. Il tutto nell’ambito di una gara dove il tiro pesante non lo ha sostenuto mentre invece ha fatto danni in penetrazione e nel tiro ravvicinato. E’ comunque un giocatore di una pericolosità estrema. Chiude Foreman con 7 su 11 da sotto e con 0 su 4 da fuori. Ha tre palle perse.

Ford 5 Un’altra di quelle partite bicchier d’acqua e con minutaggi bassi anche perché Sacchetti ha preferito Mazzola. Ha portato a casa 4 rimbalzi in un match che lo vede chiudere con 0 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha due rimbalzi.

Tambone 6,5 Utilizzato più come guardia che come play, il capitano comunque la sua parte l’ha fatta: un giocatore che non conviene agli avversari lasciare solo: chiude con 1 su 3 da sotto e con 2 su 4 da fuori. Ha anche 2 palle recuperate.

Cinciarini 6,5 Un po’ come Foreman: ha la partita macchia ta da una penetrazione con palla buttata al vento nel finale. Il tutto comunque all’interno di una gara positiva perché alla fine ha 6 rimbalzi ed anche 8 assist. Chiude Cinciarini con 2 su 6 da sotto e 1 su 1 da fuori con 3 su 4 nei liberi.

Mazzola 8 L’eroe della serata perché non sbaglia quando la palla pesa una tonnellata: negli ultimi due minuti una bomba prima e poi un 3 su 4 nei liberi che mettono al sicuro il risultato. Chiude con 1 su 1 da sotto e 4 su 5 da fuori.

Love 6 Un buon esordio tenendo conto che arrivato da qualche giorno. Veloce e chiude con 5 su 8 da sotto.

m. g.