Luca Ward ospite al teatro ’Tiberini’ di San Lorenzo

Nuova tappa cesanense per ‘Teatri d’autore’, la stagione nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i comuni del territorio e il contributo di Regione, MiC e Provincia. Venerdì alle 21,15 il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo ospiterà l’attore, doppiatore e conduttore radiofonico Luca Ward, che porterà in scena ‘Il talento di essere tutti e nessuno’, scritto e diretto da Luca Vecchi. "Nel corso dei decenni – si legge nella presentazione - Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. ‘Pulp Fiction’, ‘Matrix’ e ‘Il Gladiatore’ sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Nello spettacolo in scena a San Lorenzo racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e racconta del rapporto conflittuale che ha con esso. La persona, l’individuo, l’artista: figure spesso inconciliabili ma che, quando hanno la fortuna di sovrapporsi, lo fanno dando l’opportunità di scoprire una meravigliosa visione d’insieme, lo scorcio di un disegno più grande di quanto appaia a uno sguardo superficiale e poco attento". L’evento è quasi sold out; gli ultimi posti sono prenotabili su vivaticket o chiamano Amat allo 0721.849053.

s.fr.