Lucrezia, ‘Parchi d’Estate’ mette in scena Dado e Simona Quaranta

Stasera, in Piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia, a partire dalle 21,15, si terrà l’ultimo appuntamento di ‘Parchi d’Estate’: rassegna itinerante che ha attraversato i mesi più caldi dell’anno portando musica, teatro e divertimento nelle aree verdi del territorio comunale cartocetano. Quest’ultima serata prevede una tappa che mette assieme musica e comicità. Ospiti, infatti, la cantante Simona Quaranta con la sua band e il cabarettista di ‘Zelig’ Dado. Con alle spalle una carriera all’insegna della musica, del ballo e dell’intrattenimento, Simona Quaranta, la ‘Regina delle notti italiane’, si esibirà in due set, il primo alle 21,15 e il secondo alle 23,15, proponendo i più grandi successi della musica italiana. Alle 22,15, salirà, invece, sul palco il divertentissimo Dado. Nato dalla fucina del Maurizio Costanzo Show e poi approdato a ‘Zelig’ e a ‘Colorado’, Dado travolgerà il pubblico con la sua consueta ironia, le sue gag, i suoi giochi in musica. E se gli spettacoli inizieranno alle 21,15, già dalle 19,30 sarà possibile cenare in piazza nell’area food&drinks curata dalla Pro Loco di Cartoceto in collaborazione con alcuni food trucks.

‘Parchi d’Estate’ è una rassegna promossa dal Comune di Cartoceto in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni culturali ‘Siamo di Pontemurello’ e ‘La via della seta’. Info sui social di Cartoceto Turismo e chiamando il punto Iat allo 0721.898437.

s.fr.