Luisa Cecarini referente regionale delle Donne Dem

E’ Luisa Cecarini (foto), consigliera comunale di minoranza di Mondolfo, la referente regionale delle ‘Donne Dem’ in vista della Conferenza nazionale delle Democratiche. "Sono orgogliosa di ricoprire questo ruolo – evidenzia la diretta interessata – e invito tutte le marchigiane vicine ai nostri valori a iscriversi entro il 31 gennaio sulla piattaforma www.donnedem.it, per essere parte del cambiamento che vogliamo attuare". "La nuova Conferenza nazionale delle Democratiche – aggiunge – si terrà il 9 marzo. In un contesto in cui i diritti delle donne sono al centro delle discussioni, con politiche governative che impattano i servizi, aumentano le tasse e ignorano la necessità di un salario minimo, il 2024 si apre con il triste dato di una donna uccisa ogni due giorni ed è veramente il momento di agire, per rinnovare l’impegno verso una politica più inclusiva ed equa. Le sfide elettorali future devono vedere nuovamente le donne protagoniste, mettendole nella posizione di essere elette e di far sentire la propria voce. Numerose sono le questioni che richiedono il nostro impegno, e la Conferenza delle donne assume un ruolo ancor più cruciale nel sostenere le battaglie che ci stanno a cuore".