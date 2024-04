L’ultimo saluto al Consiglio:: "Anni super"

Mente rivolta a Bruxelles, cuore a Pesaro. Dodici ore prima di inforcare la bicletta, Matteo Ricci, ha parlato, per l’ultima volta in Consiglio comunale a Pesaro: "Sono entrato in Consiglio nel ’99: è stata per me un’esperienza straordinaria: è stato un onore fare il sindaco, lo farò fino all’ultimo giorno. È stata una palestra indispensabile perché consente di misurarsi quotidianamente con i problemi reali. Voglio ringraziare tutti i consiglieri: il dibattito tra noi a volte è stato teso, ma sempre nel rispetto personale. Ci siamo confrontati, scontrati, ma sempre dentro l’alveo di una dialettica istituzionale e democratica". Intanto anche ieri dal nazareno massimo riserbo: Schlein lavora alla composizione delle liste per le europee. Domani saranno presentate e votate in Direzione. Al Centro, se le indiscrezioni saranno confermate, lo schema potrebbe vedere Schlein capolista seguita da Nicola Zingaretti, l’uscente, Camilla Laureti, l’ex-direttore di Avvenire, Andrea Tarquinio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Matteo Ricci e Alessia Morani.

s.v.r.