Lunano frena, ma il Real Metauro fa peggio. Peglio e Pesaro Calcio: brindisi da tre punti

MAIOR: Maramonti, Sbrega, Bacchiocchi (36’ st Pompili), Pagnoni (19’ st Mensà), Rosetti, Sannipoli, Romani (25’ st Bravi), Fossa A. , Mainardi, Menconi, Angelelli. All. Tomasetti.

VADESE: Del Gallo A., Fraternali, Barzotti (31’ st Guerra), Virgili, Maciaroni, Giugliano, De Santis (19’ st Vlavonou), Ndiaye, Tassi (23’ st Lani), Del Gallo D. (41’ st Arcangeletti), Bravi (12’ st Rocco). All. Bruscia.

Arbitro: Farinelli di Pesaro.

Reti: 21’ pt Mainardi, 36’ pt Ndiaye, 48’ pt Virgili.

Note: espulso Virgili.

Vittoria in trasferta per la Vadese. Primo tempo molto guardingo, la sblocca Mainardi che approfitta di un corto retropassaggio della difesa ospite, aggira il portiere e deposita in rete. Reazione vadese: su punizione si crea una mischia, la palla entra, l’arbitro vede un fallo sul portiere e annulla. Poco dopo azione sulla destra, cross in area trova Ndiaye che schiaccia in rete e pareggia. Nel recupero palla che arriva a Virgili, che defilato sulla destra fa partire un tiro cross che beffa Maramonti. Secondo tempo molto nervoso, espulso Virgili, ma la Maior non ne approfitta, poche occasioni, tiro di Bravi per gli ospiti, parato. La pressione locale porta al tiro di Mainardi, parato in angolo, tiro di Menconi, parato a terra. Infine punizione di Menconi all’angolino, respinta dal portiere.