L’Università Carlo Bo spalla a spalla col mondo dell’auto

Sono 9 i gruppi di lavoro, per un totale di oltre 60 studenti della laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende, che si sono cimentati in progetti di marketing applicando le metodologie apprese nelle aule alla Str. Automotive. Ovvero un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di componentistica e parti di carrozzeria per il settore auto e che vanta clienti come Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e Rolls Royce.

Mercoledì, nella sede del dipartimento di Economia di UniUrb, c’è stata la presentazione finale dei lavori alla presenza del rettore Giorgio Calcagnini e dall’amministratore delegato di Str Massimo Cecchini. Presente anche Francesco Guazzolini, responsabile dell’ufficio rapporti internazionali di Confindustria Pesaro Urbino, che tramite Confindustria Education ha contribuito alla riuscita di questa iniziativa. Calcagnini, nel ringraziare l’azienda per la disponibilità dimostrata, ha sottolineato come questo progetto "rafforza il legame fra l’Università e il mondo delle imprese, grazie anche alla collaborazione con Confindustria che - ha ricordato - si è arricchita sempre di più nel corso degli anni". "Questo incontro - ha commentato Fabio Musso - è stato il punto di arrivo di un percorso che ha permesso agli studenti di toccare con mano le questioni da affrontare nel momento in cui si devono impostare dei percorsi strategici complessi. Sono veramente soddisfatto di quello che sono riusciti a fare, a conferma di come a Urbino il marketing venga insegnato a un livello di eccellenza".

fra. pier.