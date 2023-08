L’Università dell’Età libera Novantatré corsi per amare il sapere

L’Università dell’Età libera di Pesaro si avvia al 34° anno accademico. L’istituzione, condotta da Maurizio Sebastiani e da un comitato di gestione di dieci membri, ha superato brillantemente gli anni della pandemia e nello scorso anno accademico ha visto la frequenza di 1.250 corsisti: persone di garbata curiosità intellettuale, disposte a versare una piccola quota e spendere qualche ora del proprio tempo per approfondire tematiche diverse. Il programma dell’anno accademico 2023-’24, presentato dal presidente Sebastiani con l’assessore Camilla Murgia, è particolarmente ricco. Oltre all’inaugurazione con la lezione magistrale di Luciano Canfora (foto) su “Sallustio, Catilina e Concetto Marchesi“ (11 ottobre a palazzo Montani), l’Università offre una serie di altri avvenimenti, che idealmente anticipano l’anno della capitale della Cultura. In una conferenza a ingresso libero, per esempio, Marco Gallizioli tratterà dell’attualità pedagogica di don Milani; un ciclo coordinato da Stefania Di Matteo proporrà aspetti matematici e astronomici; sono inoltre previste escursioni ambientaliste con Andrea Fazi a Piobbico e Apecchio. Insomma, l’attività di Unilibera è così vasta e articolata, fra attività “extracurricolari“ e 93 corsi di diverso livello, divisi in primo e secondo semestre, che per farsene un’idea completa è necessario consultare il programma, reperibile su carta oppure online. I corsi intercettano una gamma amplissima di interessi: dalla letteratura alle lingue straniere (con corsi per principianti, intermedio e conversazione), a Lettura espressiva, coro, acquerello, scultura, ceramica (a diversi livelli); altri corsi trattano yoga, ginnastica dolce, altri di pasta fresca e pasticceria, altri ancora di cucito, uncinetto e maglia (per tanti sono previsti una doppia edizione, autunnale e invernale (cioè a ottobre e a febbraio). Tra i diversi nuovi corsi quest’anno viene presentata Storia della Chiesa (Cesare Bovinelli) che tratterà in particolare della Riforma protestante; un corso di Latino (Claudia Rondolini), che intende fra l’altro recuperare il sostrato lessicale comune a tante lingue europee; un corso di Letteratura (Enrico Capodaglio) che si focalizza su quattro grandi scrittori russi; uno di Letteratura araba contemporanea (Chiara Perlini), particolarmente attento alle “storie palestinesi“; uno di Archeologia (Vanessa Lani) alla scoperta del tratto marchigiano della Flaminia; uno di Filologia italiana (Guido Arbizzoni), sul complesso problema della (ri)costruzione dei testi classici. Le iscrizioni dalle 9,30 di lunedì 4 o in segreteria (via Nanterre-Campus scolastico) o su www.uniliberapesaro.it.