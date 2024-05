L’Urbino sogna la vittoria col Montefano

Questi gli accoppiamenti Playoff in programma domenica 5 maggio alle ore 16,30. Montefano- Urbino, la gara si giocherà a Recanati. L’Urbino per passare il turno ha solo un risultato quello della vittoria. In caso di parità dopo 90’ si giocheranno i supplementari, perdurando il risultato di parità passerà il Montefano. Chiesanuova- Castelfidardo, qui si gioca al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto. La finale tra le vincenti dei due accoppiamenti è fissata per il 12 maggio ore 16,30. Domenica 5 maggio alle ore 16 si giocherà inoltre la gara-spareggio per determinare la retrocessione diretta tra Atletico Azzurra Colli-Monturano. I Playout sono in programma per il 12 maggio alle 16,30, la Jesina se la vedrà contro la vincente di A.Azzurra Colli- Monturano. L’altro accoppiamento è Montegiorgio- Sangiustese.