Lutto per la morte del dottor Pantaleoni

Grande sconcerto in città dal primo pomeriggio di ieri per la morte del dottor Giorgio Pantaleoni, di 71 anni, un medico ortopedico molto conosciuto ed apprezzato. Originario di Sant’Angelo in Vado si era laureato in medicina all’Università di Perugia e con una specializzazione conseguita a Genova. Fin da giovane ha svolto la professione come ortopedico al nosocomio “A. Celli“ fino alla chiusura del reparto e da Cagli sempre nel reparto ortopedico di Urbino. Per lui anche un periodo di attività in una importante clinica ortopedica in Veneto, ad Oderzo.

Un malore improvviso nella notte di sabato scorso l’ha aggredito nella sua abitazione di Cagli dove risiedeva. Lascia la moglie Cinzia Garofani ed i tre figli Martina, Gaia e Michele. Chiamati i soccorsi era stato portato sabato mattina dal 118 al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro, ma in pochi giorni a causa dello stato delle sue gravi condizioni già compromesse, si è spento ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione.

E’ stato un medico molto apprezzato che si faceva sempre benvolere anche per il continuo esternare rassicurazioni e per l’immancabile sorriso. Al momento non sono rese note giorno e luogo delle esequie.

Mario Carnali