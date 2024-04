Ma in curva è protesta: "Guai alle squadre B"

Manca poco al match di domenica (ore 20) contro la Juventus Next Generation, per finire la stagione regolare cercando di superare la Recanatese che giocherà a Chiavari contro un’Entella che, dopo la sconfitta di Rimini, ancora non è certa della salvezza diretta pressata da un’Ancona distante un punto.

La Vis invece viene dalla pesante sconfitta di Vercelli contro il Sestri Levante (3-2) dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio in rimonta. La Juve viene dalla importante vittoria contro la Fermana. Nel girone di ritorno al momento è una delle squadre che ha racimolato 35 punti, frutto di ben dieci vittorie in casa con Pescara, Ancona, Sestri Levante, Entella, e Fermana mentre fuori casa ha sbancato Ferrara, Sassari, Olbia, Arezzo, Pineto e ha raggranellato solo tre sconfitte in casa contro la corazzata Cesena e Perugia e Carrara. Dunque la Vis domenica non avrà vita facile. Nei bianconeri sarà assente Guerra, espulso domenica per due giornate. Una partita, quindi, che non sarà facile ma che sta dividendo i vari gruppi di tifoseria (Vis 1898 e Gioventù), che hanno diramato un comunicato: "Domenica 28 aprile in occasione della partita Vis Pesaro-Juventus Under 23 i gruppi non saranno presenti sugli spalti del Benelli, ancora una volta, come accaduto nella gara di andata, vogliamo ribadire il nostro dissenso nei confronti delle squadre b, riteniamo che sia assurdo come, questo calcio moderno, stia condizionando lo sport più popolare e seguito in Italia: la gara è tra chi possiede più denaro e le società diventano delle vere e proprie aziende, avendo pure la possibilità di poter iscrivere due squadre nel professionismo, togliendo spazio a realtà minori. Questa domenica, inoltre, verrà condotta una protesta all’esterno dello stadio dove invitiamo tutti i vissini a prenderne parte. Il settore che occupano i due gruppi al Benelli dovrà rimanere necessariamente vuoto".

Mentre la Vecchia Guardia 79, pur condividendo le ragioni degli altri gruppi della Prato sul pensiero delle squadre B, sarà regolarmente al proprio posto domenica in curva senza i propri striscioni o vessilli in segno di protesta contro un avversario fatto a tavolino. "Non regalerà il vantaggio di uno stadio silenzioso e obbligherà i propri giocatori con la presenza e il nostro supporto ad onorare e sudare la nostra beneamata maglia per il raggiungimento della salvezza e il mantenimento della categoria fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. La nostra passione per la Vis passa sopra ogni ’invenzione’ della lega ormai lontana dalla gente. Dal 79.... coerenti con la nostra mentalità", recita il comunicato. Occorrerà fare bottino pieno e sperare di superare la Recanatese per avere il vantaggio del pubblico nella serie play-out.

Affiliazione. La Vis annuncia l’affiliazione con la Fermignanese, società nata nel 1923.

n. d. p.