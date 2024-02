"Ma la Guinza finisce in una mulattiera"

Il consigliere regionale Andrea Biancani parla della galleria della Guinza (oggi l’avvio del cantiere), avvertendo che i soldi per proseguire i lavori extra galleria non ci sono: "La ripresa dei lavori è sicuramente una buona notizia ma rappresenta solo il primo piccolo tassello. L’apertura della galleria a senso unico, in direzione Marche Umbria, porterà benefici molto limitati... purtroppo. Ricordo che la progettazione e parte dei lavori, 60 milioni, sono stati finanziati nel contratto di programma 2016-2020, precedente governo. Noi abbiamo tentato di aprirla a doppio senso o a senso unico alternato. Proposta bocciata dal Consiglio Superiore lavori pubblici. L’accelerazione non c’è mai stata, ne prima ne oggi ... si parte solo perché l’opera è stata considerata dal precedente governo come strategica... ovvero è stato nominato un commissario con poteri straordinari per superare la burocrazia. Non dal governo Meloni. Veniamo ad oggi. Il tratto Guinza- E45, lotto 1 non è finanziato e non entrerà nel contratto di programma nemmeno quest’anno. Questo vuol dire che prima che si possa solo pensare di avviare la gara per il lotto 1 passeranno almeno 2 o 3 anni. Sempre se sarà finanziato. Quindi la Guinza anche una volta aperta, a senso unico, finirà in una strada che è poco più di una mulattiera. Sarà così per molti anni ancora".