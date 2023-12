Ma le candele fanno il pienone

Tutto esaurito a Candele a Candelara nel giorno dell’Immacolata. Pienone in parte previsto ma non in queste proporzioni. Gli organizzatori sono stati costretti a chiudere gli ingressi a più riprese per la troppa affluenza. Ingressi scaglionati. Ai tanti pullman in arrivo da ogni parte d’Italia (almeno 35), il servizio navette ha continuato a portare centinaia e centinaia di turisti (molti dei quali camperisti), e anche tanti pesaresi. Un "overbooking" che ha messo a dura prova i volontari della Pro Loco ma che testimonia il successo di una manifestazione che richiama tanti nel borgo medievale soprattutto nel pomeriggio, ed in particolare per i due spegnimenti programmati (alle 17.30 e alle 19). Oggi sono attesi altrettanti arrivi di pullman e dunque di agenzie turistiche. Tanti anche i camperisti che hanno riempito la zona del Campus scolastico e che hanno usufruito del servizio navette. Arrivi previsti anche per la giornata di domenica che chiude il Ponte dell’Immacolata. Prese d’assalto anche le tante attrazioni per i bambini (La Bottega degli Elfi e il Giardino di Natale). Il programma di oggi: dalle 11.30 Errabundi musici zampognari; dalle 12 Compagnia Circateatro, i trampolieri cugini di Babbo Natale e i Seem Sax quartet. Dalle 14: Banana Juice, giocoleria e fuoco; dalle 15 i musicisti di Babbo Natale con una slitta carica di doni per i bambini.

Luigi Diotalevi