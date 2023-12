"Ma sarà Capitale senza rinforzi"

Il segretario provinciale del Silp Cgil di polizia Pierpaolo Frega scrive: "Se Pesaro è al 6º posto per sicurezza e giustizia, come si evince dalle statistiche del Sole 24 ore, significa che ci si trova in un terreno sano, in cui vivere, crescere, lavorare ed investire. Ovvio, l’isola felice oramai è parte del mondo dei sogni, ma fargli capire che è meglio vivere qui che in altre realtà anche da nomi altisonanti e blasonati e che la guardia non va abbassata, mai. Ulteriore dato per i soliti criticoni, che sostengono che le statistiche non sono reali perché la gente non denuncia più, in quanto disillusa e rassegnata, le denunce sono molte di più, rispetto agli anni passati, ma tolti i furti delle biciclette, che sono esponenziali dall’invenzione della ruota, la criminalità si è spostata in larga parte nell’on-line, con truffe sempre più raffinate e di difficile individuazione, facendo abbassare molto la percezione di insicurezza nei cittadini. Non saranno gli spacciatori del parco Miralfiore e i loro clienti a far crollare i dati sulla sicurezza. Un’unica preoccupazione ci fa interrogare: Pesaro sarà capitale della Cultura 2024 ma il ministero non ha inviato un solo rinforzo alla questura. La Polizia di Stato pesarese sarà comunque pronta, ma di certo, inevitabilmente, qualche disservizio ne deriverà".