Magnani: "Piandimeleto non è una landa desolata come vogliono far credere"

di Andrea Angelini

Nella contesa elettorale a Piandimeleto ci sarà anche la lista Avanti Insieme per Piandimeleto con Veronica Magnani, sindaco uscente, come candidata.

"In una recente intervista mi hanno chiamata in causa dicendo che non si è fatto a sufficienza per Piandimeleto. Ci sono due gravi errori che si possono commettere avvicinandosi in maniera pressapochista al mondo della politica e dell’amministrazione. Il primo è mistificare la realtà, il secondo è pretendere di abbindolare l’elettorato con facili promesse. Ad esempio si parla di zona sportiva e di Castello dei Conti Oliva, come fossero lande desolate e ruderi marcescenti ma ignorare volontariamente la realtà è un errore".

Veronica Magnani fa chiarezza: "Iniziamo dal Castello. L’attuale amministrazione l’ha reso davvero inclusivo, con la realizzazione di un ascensore che da tempi immemori si attendeva e creando un percorso tattile per i non vedenti. Sono stati realizzati eventi, incontri divulgativi, presentazione di libri, presentazioni di importanti eventi sportivi, proposte turistiche e culturali. E tutto questo è documentato: basta recarsi in comune".

Altro punto di cui si era parlato era la zona sportiva: "A breve partiranno i lavori, con un cospicuo stanziamento, per la riqualificazione di campi sportivi, copertura della tribuna con fotovoltaico e ampliamento spogliatoi del calcio – dettaglia Magnani –. Non solo: nell’obsoleto bocciodromo sono in corso i lavori per renderlo più efficiente e funzionale, diventando a tutti gli effetti una struttura polivalente da poter utilizzare per eventi ed anche per il Centro Estivo. Mi preme sottolineare che questo intervento è iniziato mesi fa così anche la manutenzione straordinaria del polivalente: chi ha detto quelle cose sull’attuale stato degli impianti non ne era al corrente?".

Spazio poi ai risultati ottenuti: "Parliamo della riqualificazione dei parchi, della riapertura della strada Petrelle, del Cimitero Comunale, della sistemazione della Sp 3 bis San Sisto Carpegna, dei nuovi depositi d’acqua, della nuova illuminazione. Affrontiamo il tema sanità col servizio di infermiere di comunità – primo comune nelle Marche –, il trasporto sociale ed i continui incontri con medici, Caritas e CRI. Parliamo dell’impegno per l’istruzione, dell’adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo, della realizzazione dei laboratori scolastici. I cittadini sii accontenteranno di fumo o voteranno la concretezza? La nostra lista non è spinta da personalismi che poco hanno a che fare col bene comune: abbiamo solo un obiettivo, lavorare per migliorare la vita, il lavoro, la sicurezza e la sostenibilità della comunità di Piandimeleto e delle sue frazioni. E se qualcosa non è chiaro, io sono sempre a disposizione, nell’ufficio del sindaco per far visionare, nero su bianco, tutto quello che è stato fatto".