"Mancano i fondi, lo dicono i politici"

"Questa non è la prima protesta che come studenti mettiamo in atto – dice Christian Pontellini, 18 anni, rappresentante della Consulta studentesca –. Io insieme agli altri ragazzi abbiamo incontrato le istituzioni con l’idea di trovare una soluzione rispetto alla situazione che stiamo vivendo nelle nostre scuole. Purtroppo, ci è stato risposto che non ci sono abbastanza fondi. Certo sono stati sinceri, ma senza soluzioni non si può andare avanti perché noi dentro le nostre classi riscontriamo da tanti anni seri problemi. Lo scorso novembre avevamo organizzato uno sciopero per la pioggia che aveva allagato le nostre aule, da lì però le cose non sono cambiate".