"Mancano panchine in viale Battisti e viale Trento"

Gentile lettrice, se citassi anche il suo cognome sarebbe ancora più forte l’impressione che la sua lettera arrivi dalla profondità del pozzo del tempo, quando ancora c’era il Kursaal e nella fontana veleggiavano enormi pesci rossi senza che nessuno li disturbasse. Le sue parole riportano i viali del mare alla loro fruizione primordiale. "dove vedo passeggiare molti anziani specie in estate perché più ombrosi". Da sempre, dove si dovrebbero piazzare le panchine se non all’ombra dei viali ombrosi? Il difficile, lo scontro col muro di gomma della realtà, il discorso fra alieni che si parlano con lingue reciprocamente incomprensibili, inizia con la sua richiesta di "posizionarne una ogni tanto", che sarebbe anche una richiesta modesta. Non parrebbe una pretesa troppo grossa tale da sconvolgere le finanze comunali. In effetti l’unico viale del mare che è sufficientemente dotato di panchine è viale Trieste. Dare un’occhiata anche ai paralleli viali Trento e Battisti non sarebbe una missione impossibile: non sarebbe male che qualche anziano residente in quelle due bellissime vie, uscendo in strada in un giorno di calura o anche di frescura potesse trovare in un raggio accessibile qualche panchina su cui trascorrere un po’ di tempo. In compagnia delle auto naturalmente.