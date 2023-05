Marcello Mamini sul podio col suo cortometraggio

Un pesarese è salito sul podio della sesta edizione nazionale della manifestazione "50&più", "Corti di lunga vita". Si tratta di Marcello Mamini consigliere pesarese dell’associazione guidata da Alberto Dolci. Mamini si è aggiudicato, tra molte decine di concorrenti, il terzo premio assegnato da una qualificata giuria, ed è stato premiato nel corso di una cerimonia che si è svolta al cinema Troisi di Roma dal presidente nazionale della Confcommercio Carlo Sangalli (foto). Il tema che è stato dato quest’anno ai videomaker era quello dell’energia che bene si intreccia ai tanti aspetti della terza età. Titolo dell’opera di Marcello Mamini, tra l’altro conosciuto in città, è "Il segreto dell’energia": un cortometraggio che in maniera efficace e ironica, ha reso il racconto semplice. Protagonista, assieme allo stesso Mamini, l’attrice del teatro Accademia Marcella Tomassoli. Fra l’altro l’ambientazione del corto ha avuto anche un effetto promozionale per la città perché ha toccato alcuni punti come il museo Rossini, la farmacia Ruggeri, lo studio della personal trainer Stella Scarpa, il bar Romeo e quindi il ristorante Gibas sulla panoramica San Bartolo. Per chi volesse, il corto può essere visto sulla rivista online dell’associazione all’indirizzo internet.https:www.spazio50.orgil-segreto-dellenergia.