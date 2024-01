Marciapiedi e illuminazione. Arrivano altri 212mila euro

La Regione ha stanziato 500mila euro aggiuntivi per l’ultimo bando sulla sicurezza stradale e, di questi, 212mila andranno a Terre Roveresche, per contribuire a realizzare più di 2 chilometri di marciapiedi e quasi altrettanti di illuminazione pubblica. A dare la notizia è l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli (in foto a sinistra assieme al sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli): "Lo scorrimento del bando, reso possibile da mezzo milione di risorse aggiuntive, ha premiato il Comune di Terre Roveresche, che riceverà ulteriori 212.072,27 euro, che andranno a sommarsi agli 81.452,23 già concessi per il progetto che prevede la realizzazione di circa 2 chilometri di marciapiedi lungo la Sp 16 Orcianese, all’interno dei centri abitati dei municipi di Orciano, San Giorgio e Piagge". Baldelli aggiunge: "Gli investimenti in infrastrutture rappresentano il vero valore aggiunto, non solo per lo sviluppo dei collegamenti tra le Marche, il Centro Italia e l’Europa, ma anche per garantire a livello locale la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici che percorrono ogni giorno le nostre strade. Un cambio di passo fondamentale, grazie ai bandi attivati dall’assessorato alle Infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Marche, per sostenere concretamente comuni e province nel miglioramento della rete viaria delle nostre città".

L’assessore rimarca l’importanza della collaborazione fra Regione ed enti locali: "Il rapporto stretto con la filiera istituzionale è determinante per trasformare i progetti di qualità in fatti concreti, in base ai principi cari al Piano Infrastrutture ‘Marche 2032’: sicurezza e sostenibilità ambientale, economica e sociale. In 36 mesi – conclude –, abbiamo stanziato risorse per 90 milioni, che salgono a 120 se consideriamo il valore complessivo degli interventi con la compartecipazione finanziaria degli enti".

Il sindaco Antonio Sebastianelli evidenzia: "I bandi attivati dalla Regione in tema di infrastrutture, per i quali va ringraziato l’assessore Baldelli, sono linfa vitale per i nostri territori. Nello specifico, questi 212mila euro portano a oltre 293mila il contributo di Palazzo Raffaello per il nostro progetto complessivo di 489.208 euro che prevede la realizzazione dei tratti mancanti di marciapiede lungo la Sp 16 tra Orciano e Piagge, per un totale di 2 chilometri e 140 metri e l’installazione, sempre lungo la Provinciale 16, della pubblica illuminazione a led che coprirà un chilometro e 830 metri di percorso. Opere importanti per la tutela dell’incolumità dei pedoni e che consentiranno di ‘avvicinare’ sempre di più, gli uni agli altri, i nostri municipi. Grazie a queste ulteriori risorse, nell’ultimo periodo abbiamo intercettato dalla Regione per la sicurezza sulle strade 643.524,27 euro".