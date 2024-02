Marco Loda si laurea vice campione d’Italia: l’Activa Kombat c’è

Nel week-end dell’11 e 12 febbraio, a Torino, si sono svolti i Campionati Italiani cadetti cinture rosse e cinture nere. La società Pesarese Activa Kombat, che non smette di sfornare nuovi talenti, era presente alla competizione piemontese con due ragazzi, Marco Loda, categoria -53kg e Lozano Maik Lopez, categoria -41kg. I due giovani atleti, allenati e accompagnati dal Maestro Luca Fontana, si sono ritrovati a fronteggiare categorie con ben 35 atleti iscritti, provenienti da tutta Italia.

Marco Loda (in foto con Fontana), dopo ben quattro incontri disputati, si laurea vice Campione Italiano nella categoria cinture rosse -53kg: "Quattro incontri che Marco è riuscito a vincere con non poche difficoltà - racconta il maestro Fontana -, ma che è riuscito anche a gestire bene tatticamente e mentalmente, pur avendo qualche calo durante i vari round. In finale, poi, ha ceduto alla pressione dell’avversario pur tenendo bene il match". Mentre Lozano Maik Lopez, al suo primo Campionato Italiano, non riuscendo a rientrare per poco nella sua categoria, la -37kg, ha dovuto gareggiare in quella superiore, la -41kg, dove fanno la differenza l’altezza ed il maggior peso degli atleti. Lopez ha combattuto bene, ma è uscito ai turni di qualificazione. Ora i due giovani atleti dell’Activa Kombat sono attesi da un altro importante impegno, le selezione per la squadre Marche, che danno la possibilità di partecipare alla prestigiosa Coppa Italia.

e.f.