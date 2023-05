Margherita premiata al Salone del libro

Margherita Campanelli è stata premiata al Salone del Libro di Torino, e la sua tesi di laurea sarà pubblicata tra i Quaderni del Consiglio. Grande soddisfazione per la neo dottoressa in scienze pedagogiche di Fano, affetta dalla sindrome di Down, che è stata ospite (in collegamento) dello stand marchigiano a Torino per presentare il suo elaborato, "Il gioco come strumento e pratica inclusiva al nido. Le prospettive e dinamiche educative nello spazio 0-62". "Un esempio – è stato detto – di ciò che significa fare inclusione".