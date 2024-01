Marotta, appartamento a fuoco, morto il cane

Paura ieri pomeriggio per un incendio in un appartamento lungo la Litoranea. Per cause da accertare, una scintilla è partita dalla cucina mentre in casa non c’era nessuno, ad eccezione del cane. Che ha iniziato ad abbaiare ma senza poter fuggire dalla casa che si stava rapidamente riempiendo di fumo. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sia da Fano che da Pesaro trovando la casa in preda alle fiamme. I pompieri sono riusciti ad entrare con le maschere e a contenere l’incendio all’interno della cucina che è andata completamente distrutta. Mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme, si sono accorti della presenza in casa di un cane, che è stato portato fuori già probabilmente morto per aver respirato a lungo il fumo che usciva dalla cucina.

L’arrivo in forze dei soccorritori ha evitato che il fuoco si propagasse ad altre abitazioni e annessi vicini. I danni sono ancora da quantificare ma la casa è inagibile. La cucina è andata distrutta così come tanti mobili e arredo, mentre il resto dell’abitazione è completamente annerita dalla fuliggine.

Non si esclude che l’origine di tutto sia dovuto ad un corto circuito.