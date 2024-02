Martedì grasso con i ‘Cultural Games’. Divertimento in via Nanterre

Sarà la palestra Pirandello di via Nanterre ad ospitare i primi "Cultural Games", i giochi creativi dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni che inizieranno da questo martedì, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. L’iniziativa, portata avanti dalla Polisportiva 1000piedi con il sostegno del Comune di Pesaro e di Pesaro 2024, vedrà il primo appuntamento di martedì con "Carnevale in Gioco", la festa a tema – dalle 17 alle 19 – dal costo di otto euro per bambino. Si prosegue poi con gli "Urban Games" di sabato 24 febbraio: i giochi interattivi che coinvolgono tutta la famiglia e che si svolgeranno su tutto il centro città dalle 16.30 alle 18.30, con quota di iscrizione di 10 euro per bambino. Il divertimento continua anche a marzo per il periodo pasquale. Sarà infatti "Caccia alle uova" a far divertire i più piccoli. Il Campo scuola di Pesaro, dalle 16.30 alle 18.30, ospiterà i bambini per una golosa caccia al tesoro, fino poi a concludere con l’ultimo appuntamento di marzo (14 o 21 aprile) dedicato al mondo di Harry Potter, per i bambini dai 6 ai 12 anni. Sarà il Parco Miralfiore, questa volta, ad ospitare i maghetti e le streghette per la festa a tema. Per maggiori info e prenotazioni: 320 976 0611.