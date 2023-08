Massimo Seri sindaco di Fano aderisce ad Urbino Capoluogo

Il sindaco di Fano, Massimo Seri, è entrato a far parte di “Urbino capoluogo“.

Lo fanno sapere Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario, che ne annunciano l’adesione all’associazione locale. "Quest’iscrizione testimonia come Urbino capoluogo abbia a cuore i problemi dell’intera provincia e come cerchi di creare sinergia tra l’entroterra e la costa – commentano i due -. Il sindaco Seri si è anche reso disponibile a partecipare a eventi su tematiche in comune con la stessa associazione. Con questa e con le altre recenti adesioni registrate, Urbino capoluogo si conferma sempre più una vetrina per i problemi della città e non solo".

All’associazione urbinate da tempo hanno aderito personalità dei partiti e movimenti più vari, al di là delle posizioni politiche del presidente Giorgio Londei.