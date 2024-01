Matelica cede al Bramante ma resta in vetta. Loreto ok, Porto Recanati corsara, Pisaurum trionfa

matelica

65

bramante

74

HALLEY MATELICA: Provvidenza 6, Pecchia ne, Mentonelli, Ferretti ne, Carone, Mazzotti 14 (foto), Ciampaglia, Riccio 10, Mariani 22, Sulina 2, Musci 11. All. Trullo.

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 17, Ricci 2, Sgarzini 3, Ferri 24, Nicolini E., Centis 3, Sabbioni ne, Stefani 4, Panzieri 7, Giampaoli 14. All. Nicolini M..

Parziali: 18-15, 9-21, 20-22, 18-16; progressivi: 18-15, 27-36, 47-58, 65-74.

CASTELRAIMONDO

Inizia nel peggiore dei modi il 2024 per la Halley che incassa in campionato la prima sconfitta casalinga (la terza della stagione) e perde di nuovo - dopo il ko dell’andata - lo scontro diretto. L’unica consolazione per la squadra matelicese è quella di restare in vetta alla classifica, ma Bramante ora è a -2. I ragazzi di coach Trullo non giocano una bella partita, nonostante il buon approccio alla sfida: 18-15 al termine del primo quarto, con 11 punti di Mariani, il quale però viene limitato poi dagli avversari che, al contrario, salgono pian piano in cattedra. Devastante il parziale di 17-2 rifilato dai pesaresi in avvio di seconda frazione. Si va al riposo sul 27-36 firmato dalla "premiata ditta" Ferri-Delfino, davvero devastante. Dopo l’intervallo il Bramante è bravo a tenere sempre lontano i matelicesi, arrivando di nuovo al massimo vantaggio di +14 e controllando con esperienza la "fiammata" conclusiva.

m. g.