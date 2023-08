"Maxi dossi pericolosi e caditoie otturate"

Lo scolo idraulico di Metaurilia è occluso, le caditoie lungo la Flaminia, da Rosciano fino a Colli al Metauro, sono otturate, mentre i maxidossi di Rosciano continuano a creare disagi. L’opposizione insorge e chiede interventi di pulizia per evitare allagamenti e ridurre l’altezza dei dissuasori di Roncosambaccio, considerati pericolosi. A richiamare l’attenzione sullo scolo di Metaurilia sono i consiglieri comunali della Lega, Gianluca Ilari, Marianna Magrini, Luigi Scopelliti e Luca Serfilippi che fanno notare come sia "enorme il potenziale volume d’acqua che lo scolo ha il computo di smaltire e che grazie al suo funzionamento i danni provocati dall’esondazione del fiume Metauro, a novembre del 2005, furono parzialmente mitigati". E ancora: "La pressione del mare in quel punto ha via via favorito il deposito di detriti sabbiosi, rocciosi e legnosi che hanno completamente ostruito il passaggio delle acque meteoriche al mare". Nell’interpellanza presentata, i consiglieri chiedono "quali strategie il Comune intenda mettere n campo per risolvere il problema dell’occlusione e perché lo scolo torni a funzionare". Sempre i leghisti pongono la questione della pericolosità dei dossi "installati a Roncosambaccio dall’ex assessore ai Lavori pubblici". Il suggerimento è "di trovare una soluzione di equilibrio che sappia coniugare la necessità di ridurre la velocità dei mezzi con la fluidità del transito dei veicoli". E ancora: "Quei dissuasori sembrano non rispettare la normativa vigente in quanto sono alti quasi 20 cm. Il risultato ottenuto è che gli autisti di autobus e mezzi pesanti al momento del passaggio sui dissuasori rischiano di strisciare sull’asfalto, creare danni ai mezzi e disagi ai passeggeri. Stesso discorso per tutti i cittadini che passano con la propria vettura, biciclo o motociclo costretti a sobbalzare sul dosso: serve una soluzione equilibrata". Le cose non vanno meglio lungo la Flaminia (Rosciano, Cuccurano, Carrara, Ponte Murello fino a Colli al Metauro) " dove la Provincia – fa notare Davide Delvecchio di Fratelli d’Italia – ha provveduto allo sfalcio dell’erba dai dossi laterali della strada, lasciando l’erba ormai secca nelle cunette e nelle caditoie dove defluisce l’acqua piovana, con il conseguente rischio di allagamenti, com’è purtroppo già più volte accaduto. Non comprendiamo come sia stata gestita la situazione e il perché del mancato controllo della Provincia".

an. mar.