Maxi sequestro di articoli natalizi e di elettronica: 68mila prodotti non sicuri

Pesaro, 30 novembre 2023 - Addobbi natalizi, articoli di ferramenta, da cucina, di elettronica e per animali. Sono alcuni dei 68.400 prodotti che i finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Pesaro e della Compagnia di Fano hanno sequestrato perché non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, privi o deficitari delle informazioni previste dal “Codice del consumo”.

I controlli sono stati eseguiti in diversi esercizi commerciali della provincia e hanno permesso di individuare i prodotti privi delle dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l’utilizzo, delle avvertenze di sicurezza e della composizione merceologica. Indicazioni fondamentali, in quanto, oltre ad attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza dell’Unione Europea e nazionali, garantiscono che il prodotto non sia stato fabbricato con sostanze potenzialmente dannose per la salute.

I prodotti posti in vendita sono stati sequestrati e ritirati dal mercato dalle Fiamme Gialle e i responsabili delle attività commerciali segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative contestate, che possono arrivare fino a 25.800 euro.

In Italia, la commercializzazione di prodotti di questo tipo, infatti, richiede l’obbligatoria indicazione, chiaramente visibile e leggibile, almeno della denominazione legale o merceologica del prodotto, del produttore o importatore, del Paese di origine (qualora situato al di fuori dell’Unione Europea), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente e dei materiali impiegati, delle istruzioni e delle eventuali precauzioni e loro destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del consumatore.

Questi dettagli devono comparire sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita, eccezion fatta per le istruzioni, le eventuali precauzioni e le destinazioni d’uso che possono invece essere riportate su altra documentazione illustrativa da fornirsi in accompagnamento ai prodotti stessi.