Mechelli prepara una lista elettorale. Sosterrà la coalizione di Gambini

Lino Mechelli si presenterà alle prossime amministrative. Lo farà con la lista che porta il nome del suo movimento, Urbino Città Ideale più. Come fece nel 2019 e rimarca il sostegno alla coalizione di Maurizio Gambini anche per i prossimi 5 anni. Almeno ad oggi le cose stanno così. "Il direttivo al completo, incontrandosi con il sindaco Gambini, ha convenuto punti convergenti e innovativi nel merito e nel metodo, esprimendo l’auspicio del terzo mandato. Abbiamo buttato lo sguardo al passato, ai documenti contenenti le motivazioni della nascita della lista, il manifesto d’intenti e il decalogo, contenenti le buone pratiche di politica tenendo ben presente la storia della città e i suoi illustri personaggi", dice Mechelli che con il suo gruppo si è incontrato con il sindaco nei giorni scorsi.

Il passato che traghetta verso il futuro è il monito con cui lavorare: "Le ventilate modifiche elettorali e il riconoscimento pieno del titolo di capoluogo di Provincia impongono a tutti un diverso approccio, e per questo è richiesta una attenta valutazione della situazione e delle prospettive. Ci sembra doveroso un richiamo alla responsabilità di tutti, un invito di prudenza a tutti i naviganti. Facilitare i rapporti politici e aggregativi senza abbandonarsi alla faciloneria e all’autosufficienza. All’interno della lista, in questi anni, abbiamo assistito a defezioni fisiologiche con rispetto e garbo, altre invece sono state vissute con amarezza. Come ringraziamo i componenti che tutt’ora ricoprono incarichi di responsabilità per la serietà, l’umiltà e lo stretto rapporto di collaborazione con il sindaco e l’amministrazione comunale. La condivisione è preceduta dal confronto e dalla partecipazione leale, il rispetto di tutti e l’assenza di qualsiasi pretesa di superiorità. La lista è al lavoro aprendo la porta alla partecipazione di quanti vorranno mettersi a servizio della comunità, vogliamo operare sul fronte della convinzione attraverso il confronto. La lista precedente era composta da 8 donne e 6 uomini, vogliamo fare meglio in quanto più numerosa è la possibilità di adesione. La partecipazione alle elezioni amministrative impone l’impegno di tutti per proporre agli elettori un programma di ambiziose prospettive, mettendo a frutto quanto realizzato in questi anni, adeguando la struttura comunale alle nuove sfide con il supporto di una operosa squadra di governo. La campagna elettorale, per la lista Città Ideale, rispecchierà i comportamenti di questi anni, impegnati sui problemi e sulle scelte evitando ogni contrapposizione ideologica e tanto meno personale. Punto fermo confermiamo l’assoluta contrarietà alla realizzazione della discarica di Riceci, i veri responsabili si mettano d’accordo e agiscano. Il rispetto delle persone e dei diversi ideali, è una prerogativa del nostro essere. La città ha bisogno di coesione come un tempo e non essere contrari a prescindere".

Francesco Pierucci