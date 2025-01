Medico a Pieve di Cagna, scoppia la polemica

La vicenda del medico a Pieve di Cagna pare non volersi concludere. O meglio, i suoi retroscena. Se infatti ieri, con un annuncio a sorpresa giunto dai consiglieri di minoranza, era stato sostanzialmente rivendicato il loro impegno nel raggiungere un accordo che garantirà un passaggio di consegne con un nuovo medico nella frazione, ora interviene nuovamente il consigliere regionale Giacomo Rossi, che reclama il proprio ruolo nella questione: "Il medico di base a Pieve di Cagna è stato trovato e di non certo per merito di Scaramucci, che sorprendentemente attacca un consigliere regionale che fa il suo dovere e si interessa del territorio, invece di ringraziarlo – dice Rossi, di Civici Marche -. Io ho recepito l’appello del consigliere comunale Andrea Pazzaglia e l’ho portato nelle sedi opportune, le quali hanno il compito di individuare un medico disponibile. Non capisco dove sia la polemica di cui parla lo stesso Scaramucci che non avevo nemmeno citato. È assurdo come questo Pd alla frutta attacchi tutti ed inventi pretestuosità gratuite. Il medico è già stato individuato dall’Ast 1, che ringrazio, e le comunicazioni ufficiali verranno date direttamente ai cittadini di Pieve di Cagna".

g. v.