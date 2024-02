Megabox strappa un punto. Scandicci non dà tregua

megabox

(25-22, 25-21, 21-25, 17-25, 10-15)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 22, Aleksic 16, Mingardi 24, Kosheleva 3, Mancini 4, Dijkema 4; Panetoni (L), Giovannini 6, Grosse Scharmann, Kobzar, Cecconello 1, Provaroni. Non entrate: Gardini, Generali (L). All. Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Herbots 9, Ana Carolina 3, Antropova 31, Zhu 19, Nwakalor 3; Parrocchiale (L), Di Iulio, Diop, Alberti 7, Villani 1, Washington 9, Armini. Non entrate: Ruddins (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Carcione e Grossi.

NOTE – Spettatori: 563. Durata set: 29’, 29’, 28’, 27’, 16’. Tot: 129’.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia strappa un punto preziosissimo ad uno squadrone come la Savino Del Bene Scandicci, che ha dovuto dar fondo a tutta la sua classe per uscire vincitrice dal PalaMegabox. Nei primi due set la squadra di casa, a celebrare il Tigers Day che ha solennizzato la partita di ieri attraverso una serie di attività ludiche e musicali (protagoniste la cantante Melissa Agliottone, vincitrice di Voice of Italy Kids, e le maschere del Carnevale di Pesaro e di Fano), ha saputo rimontare e aggiudicarsi entrambi i parziali in volata con uno strappo finale. Dal terzo set in poi, Antropova (Mvp) e Zhu hanno suonato la carica ed hanno saputo rintuzzare i continui tentativi di recupero della Megabox, finalmente capace di dire la sua al cospetto di una delle grandi del campionato.

Una battaglia durata ben oltre due ore, che ha visto alla fine prevalere la squadra indiscutibilmente più forte: ma stavolta alle tigri non è mancato certo il coraggio. Nel primo set si inizia punto a punto, il primo break è sull’attaco out di Mingardi e il successivo muro di Herbots su Degradi (5-8). Pareggia Herbots a 22, Mingardi ritrova il vantaggio e poi guadagna due set-point poi Aleksic converte il primo con un muro su Herbots (25-22).

Nel secondo Degradi con l’ennesimo mani fuori strappa tre set-point, chiude a muro Aleksic (25-21). Nel terzo set riparte forte la Savino Del Bene (3-0 sul servizio di Alberti). Tre set-point per Scandicci con Antropova al servizio. Chiude la solita Zhu 25-21.Nel quarto set torna Dijkema, Mancini mura Zhu, torna a far male Antropova al servizio (ace su Degradi, 3-1). Zhu strappa il set-point, chiude Washington su Kosheleva (25-17). Al tie-break, la Megabox cerca le ultime forze che ha in corpo. Poi Antropova chiude la contesa definitivamente.

