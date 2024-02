Megabox Volley in maschera. Festa con il Carnevale di Fano

Megabox Vallefoglia e Ente Carnevalesca di Fano insieme per un giorno. Sabato prossimo, infatti, alle 17 al PalaMegabox di Pesaro ci sarà il Tigers Day, giornata di festa dedicata alle atlete della squadra biancoverde che milita nella Serie A di volley. Alle 18 si gioca il match contro Scandicci Firenze, ma lo spettacolo ci sarà anche prima perché Il pre-partita sarà allietato dall’esibizione dal vivo della cantante marchigiana Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Italy Kids e rappresentante italiana al Junior Eurovision Kids Contest. Altro protagonista sarà El Vulón, maschera tipica del Carnevale di Fano, cui sarà affidato il tradizionale getto di dolciumi.

"Abbiamo voluto riproporre un evento che, come quello dell’Epifania, richiamasse al Palasport non solo gli appassionati di volley e le loro famiglie – dice il presidente della Megabox Ivano Angeli –, ma anche chi, incuriosito da un evento particolare, a metà tra lo spettacolo e lo sport, voglia accostarsi alla pallavolo e conoscere la nostra squadra". Marco Savelli, responsabile amministrazione e sviluppo della Megabox, aggiunge: "Il Carnevale è per tradizione un’occasione di gioia per i giovani e le famiglie. La città di Fano ha una lunga storia nella pallavolo, e anche attualmente ha una squadra maschile in A3". Chiude la presidente dell’Ente Carnevalesca di Fano Maria Flora Giammarioli: "Siamo molto felici di questa collaborazione con la Megabox. Fano è stata una delle culle della pallavolo del territorio ed è tuttora forte il legame della nostra città con questo sport. Il Carnevale è una festa di popolo, che accoglie un pubblico di ogni età: un po’ come la pallavolo, per la quale sulle gradinate festeggiano assieme adulti e bambini. Il legame con la squadra di Vallefoglia e con Pesaro quest’anno è ancora più diretto: in un anno così speciale per la nostra provincia, anche il Carnevale di Fano omaggia Pesaro Capitale della Cultura. È infatti Rabachèn, la maschera del Carnevale di Pesaro, il sindaco del Carnevale di Fano del 2024".

