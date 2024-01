Mema è protagonista. Montecalvo a tutta

montecalvo

3

piobbico

1

AVIS : Scotti, Berti, Polidori (12’ st Albertini), Pedini, Nanni, Fontanesi, Di Addario, Persici, Mema (39’ st Sinjari), Boschetti (39’ st Rihai), Saltarelli (20’ st Lobati). All. Scotti.

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi, Pierpaoli (10’ st Patrignani C.), Mascellini, Barca, Fiorucci, Pieretti (13’ st Pupita), Cecchini (30’ st Di Lorenzi), Valenti, Patrignani E. All. Sarti.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 30’ pt Valenti, 1’ st, 6’ st e 16’ st Mema Note: espulso al 30’ st Lucarelli.

Con un secondo tempo magistrale l’Avis ribalta il risultato contro un buon Piobbico. Nel primo tempo il Piobbico passa in vantaggio alla mezz’ora con Valenti dopo una bella triangolazione. Gli ospiti insistono ed impegnano altre due volte Scotti. In avvio di ripresa immediato il pareggio del Montecalvo con una grande azione di Mema. Sulle ali dell’entusiasmo arriva il raddoppio: ancora Mema batte Lucarelli sfruttando un bel servizio di Boschetti. Dieci minuti dopo Mema, questa volta su imbeccata di Saltarelli, fa tripletta ed in pratica chiude la partita. Marcello Ugoccioni