Mense scolastiche. Fano sul podio

Mense scolastiche, per la 6ª volta Fano raggiunge il podio e per il terzo anno consecutivo è prima, a livello nazionale, nell’educazione alimentare e la qualità dei menù. "Un ulteriore riconoscimento per i Servizi educativi – dicono l’assessore Samuele Mascarin e il dirigente Ignazio Pucci – che gratifica l’impegno di noi tutti. Fino a 2400 pasti al giorno, oltre 500mila pasti all’anno prodotti in 9 cucine e distribuiti in 33 scuole con 6 furgoni elettrici e l’impiego di 70 persone, tra personale di cucina e di sala".