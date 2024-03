Mercantini in scena con “Chi capesc è matt“

“Chi capesc è matt“ la nuova commedia comico-dialettale di Franca Mercantini della Compagnia teatrale “Il Faro“ va in scena oggi alle ore 17 al teatro Sperimentale di Pesaro per la regìa di Giovanni Buresta in collaborazione con il centro socio-culturale “Novecento“. "Si tratta di una commedia dialettale pesarese nei sentieri della creatività e della realtà – si legge nella nota di presentazione –. I genitori, i figli separati, il lavoro precario, le gelosie, le lotte per sopravvivere si snodano in una cornice sfaccettata e variegata. Franca Mercantini ha il teatro dialettale nel sangue e i suoi personaggi sono seri e ironici in quell’esplosione di vita al servizio della comunità pesarese e non. In questa rappresentazione c’è la collaborazione di uomini, donne, ragazzi e bambini, e la protagonista, Gina, donna del nostro tempo che sa dare battaglia alle paure e agli assilli quotidiani, in un progetto di musiche, colori e movimenti".

Info 340 5840847; 12 euro; ridotto 10 euro fino a 10 anni.

l. d.