Mercato delle Erbe. Martedì un rinfresco per festeggiare il trasloco

Prima il trasloco, poi martedì prossimo l’inaugurazione. Il mercato delle Erbe mette il sigillo sul trasferimento, dal cortile del San Domenico all’altro cortile che dà su via Gavardini, dietro Palazzo Gradari, con una piccola festa rinfresco, cui parteciperà il sindaco Matteo Ricci, qualche assessore e i sei ambulanti che hanno dovuto spostarsi in quel punto, a causa dell’inizio del cantiere che farà rivivere il San Domenico destinandolo a spazi espositivi, oltre a quelli riservati agli studenti. La fine lavori, come noto, è fissata per il marzo 2026, tanto vale adesso festeggiare il trasloco che quindi farà restare gli ambulanti nella nuova location (ma l’ipotesi, trattandosi di lavori pubblici, è ovviamente più che ottimistica) almeno fino ad allora.

Alcune criticità, a seguito del trasloco, sono già emerse: gli ambulanti si sono infatti attrezzati con dei teloni perché temono nei giorni in cui pioverà forte le protezioni esistenti in via Gavardini non saranno sufficienti e quindi si bagnerà la merce sui banchi. Gli spazi sono ristretti, ma al momento la clientela pare aver seguito, nella quasi totalità, i rivenditori preferiti che prima erano al San Domenico. Insomma, il dado è tratto. E martedì prossimo si festeggia con un brindisi.